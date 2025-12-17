Френски фермери с трактори блокираха подстъпите на европарламента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френски земеделци блокираха днес подстъпите на Европейския парламент (ЕП) във френския град Страсбург в знак на протест срещу планираното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканската организация Меркосур, включваща Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

Около 40 трактора се подредиха на входа към главната сграда на ЕП. Протестиращите запалиха и огън, за да се сгреят. Бяха издигнати надписи, които гласят "Не на Меркосур" и "Не на реформата на Общата селскостопанска политика".

На сцената, която бе издигната за синдикалните лидери, предвождащи протеста, се качи и лидерът на френската партия "Национален сбор" Жордан Бардела, който е и председател на групата на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент, пише БТА.

Франция продължава да отхвърля планираното споразумение за свободна търговия между ЕС и латиноамериканския блок Меркосур, заяви в неделя френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр.

Френската позиция потенциално може да осуети планираното за идната събота пътуване до Бразилия на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Там тя възнамерява да подпише споразумението за свободна търговия с латиноамериканското обединение

Вчера членовете на Европейския парламент одобриха предпазна клауза за споразумението между ЕС и Меркосур, за да се предотвратят негативни последици за европейския селскостопански сектор от вноса от страните от Меркосур, обяви пресслужбата на ЕП.

Позицията на европарламента беше приета с 431 гласа "за" при 161 "против" и 70 "въздържал се". Преговорите с Европейския съвет за окончателния вид на законодателството бяха предвидени за днес.

Проектът за регламент определя как ЕС може временно да замрази облекченията за мита върху вноса на определени селскостопански продукти, считани за чувствителни (като птиче или говеждо месо) от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, ако се прецени, че този внос вреди на производителите от ЕС.