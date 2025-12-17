Около 710 000 руски войници са готови за настъпателна операция в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия е увеличила числеността на своята военна групировка в Украйна до около 710 000 войници, за да проведе стратегическа настъпателна операция, заяви главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски на 32-рата среща на Контактната група за отбраната на Украйна, съобщи Укринформ.

"Врагът е увеличил числеността на силите си до около 710 000 души за стратегическа настъпателна операция. Въпреки значителните загуби руската армия не е преустановила настъплението си, макар и да не е постигнала съществени оперативни успехи", каза Сирски, пише БТА.

Тези твърдения не са проверени по независим път. До момента няма коментар от руска страна.

Сирски даде примери за ефикасни действия на украинските сили. По думите му, благодарение на активни операции по откриване и нанасяне на удари, украинските войски са отблъснали руските сили от Купянск и са си възвърнали контрола над почти 90% от територията на града.

Сирски се спря и на ситуацията около Покровск, където руските войски се опитват да превземат града от повече от 17 месеца, концентрирайки там значителни сили.

"Украинските части удържат отбраната и поемат инициативата. В резултат на контраофанзивните действия контролът над 16 квадратни километра в северната част на града (Покровск) е възстановен", посочи той.