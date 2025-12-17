Мелони: Важно е да се запази натискът върху Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че е важно да се запази натискът върху Москва, за да се постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Тя направи това изявление пред Долната камара на парламента по-рано днес, преди предстоящата тази седмица среща на върха на ЕС.

„Важно е да се поддържа натиск върху Русия, която, въпреки пропагандата, е затънала в много трудна война на изтощение и дава огромни жертви", каза Мелони, пише БТА.

„Това затруднение е единственото, което може да тласне Москва към споразумение".

Тя подчерта, че Италия не възнамерява да „изостави Украйна в най-сложния момент от последните години".

Мелони също заяви, че ЕС и Съединените щати не са „конкуренти", що се отнася до постигането на мир в Украйна, като отбеляза, че разговорите в Берлин тази седмица, на които присъстваха европейски лидери, американски преговарящи и украинският президент Володимир Зеленски, са протекли в „конструктивна и обединяваща обстановка".

Тя отбеляза, че въпросът за евентуални териториални отстъпки е най-трудният проблем за решаване по време на преговорите. Мелони подчерта, че изявлението на Зеленски, че евентуалните териториални отстъпки трябва да бъдат подложени на референдум, показва добрата му воля.