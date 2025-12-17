ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

63 кметове в община Добричка настояват Общинският ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21930049 www.24chasa.bg

Мелони: Важно е да се запази натискът върху Москва

544
Премиерът на Италия Джорджа Мелони Снимка: Снимка архив

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че е важно да се запази натискът върху Москва, за да се постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Тя направи това изявление пред Долната камара на парламента по-рано днес, преди предстоящата тази седмица среща на върха на ЕС.

„Важно е да се поддържа натиск върху Русия, която, въпреки пропагандата, е затънала в много трудна война на изтощение и дава огромни жертви", каза Мелони, пише БТА.

„Това затруднение е единственото, което може да тласне Москва към споразумение".

Тя подчерта, че Италия не възнамерява да „изостави Украйна в най-сложния момент от последните години".

Мелони също заяви, че ЕС и Съединените щати не са „конкуренти", що се отнася до постигането на мир в Украйна, като отбеляза, че разговорите в Берлин тази седмица, на които присъстваха европейски лидери, американски преговарящи и украинският президент Володимир Зеленски, са протекли в „конструктивна и обединяваща обстановка".

Тя отбеляза, че въпросът за евентуални териториални отстъпки е най-трудният проблем за решаване по време на преговорите. Мелони подчерта, че изявлението на Зеленски, че евентуалните териториални отстъпки трябва да бъдат подложени на референдум, показва добрата му воля.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)