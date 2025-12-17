Австрия удължава с 6 месеца прекратеното събиране на мигрантски семейства

Австрия удължава с половин година прекратеното събиране на мигрантски семейства.

По този начин молбите на членове на семействата на лица, ползващи се с право на убежище и субсидиарна закрила, ще бъдат блокирани за още шест месеца. Решението, взето днес от Министерския съвет, трябва да бъде одобрено от главната комисия в Националния съвет (долната камара на австрийския парламент), предаде БТА.

Възможни са изключения, отнасящи се предимно за подрастващи, за които трябва да има подходящо лице за контакт на мястото на пребиваване.

Според австрийския Закон за убежището спирането на молбите може да бъде удължено най-много три пъти с до шест месеца – но най-късно до 30 септември 2026 година. Първата наредба влезе в сила на 3 юли 2025 година и е валидна до началото на януари.