Над $ 1,5 млн. събрани за Ахмед Ал Ахмед, спасил празнуващи от въоръжен нападател в Австралия

Страница за набиране на средства, създадена от австралийци, които никога не са срещали Ахмед ал Ахмед, превърнал се в национален герой на Австралия след нападението на двама въоръжени мъже по време на празненство на евреи, до вторник вечерта беше привлякла дарения от около 40 000 души, които дариха 2,3 милиона австралийски долара (1,5 милиона щатски долара). Сред дарителите беше и милиардерът Уилям Акман, мениджър на хедж фонд, който обеща да дари 99 000 австралийски долара.

Ахмед, който е женен и има две малки дъщери, го очаква дълъг път, казват тези, които са разговаряли с него след неделното клане. Той е бил прострелян няколко пъти в лявата ръка, вероятно от втория стрелец, който е стрелял безразборно от пешеходен мост.

Вече е претърпял операция и са планирани още, каза Лубаба Алмиди Алкахил, говорител на Асоциацията на австралийците за Сирия, който посети Ал Ахмед в болницата в понеделник вечерта. "Тихият и скромен" мъж беше в съзнание, но слаб и му предстои поне шест месеца възстановяване, каза Алкахил.

Както много австралийци, разхождащи се по плажа Бондай в дългите, топли летни вечери, Ахмед ал Ахмед просто искаше да изпие чаша кафе с приятел. Около него избухна кървава касапница, когато двама въоръжени мъже нападнаха евреи по време на празненствата по Ханука в парк близо до брега, предава Асошиейтед прес.

Скоро Ахмед се промъква, приведен, между две паркирани коли, преди да се втурне директно към един от нищо неподозиращите стрелци. В кадри, които са били гледани милиони пъти по целия свят, 44-годишният баща може да бъде видян как се нахвърля върху един от въоръжените мъже, изтръгва оръжието от ръцете му и го насочва към нападателя.

Историята на сирийско-австралийския мюсюлманин, собственик на магазин, който сложи край на буйството на един от стрелците в неделя, беше възприета от страна, която отчаяно търси утеха след един от най-мрачните си моменти: убийството на 15 души, докато празнуваха своята еврейска вяра.

"В момент, в който сме свидетели на злото, той блести като пример за силата на човечността", заяви премиерът Антъни Албанезе във вторник, напускайки болницата в Сидни, където Ахмед се лекува от огнестрелни рани. "Ние сме смела страна. Ахмед представлява най-доброто от нашата страна."

В дните след нападението пред малкия магазин за тютюневи изделия, който Ахмед притежава срещу гарата в предградие на Сидни, се натрупаха цветя и благодарствени бележки. Междувременно той получи посещения в болницата от австралийски лидери и очевидно е казал на Крис Минс, премиер на щата Нов Южен Уелс, че би постъпил по същия начин отново.

Той е провъзгласен за герой от световни лидери, включително президента на САЩ Доналд Тръмп и генерал-губернатора на Австралия, който е представител на британския крал Чарлз в страната. Минс каза, че Ахмед е спасил "безброй" животи в това, което премиерът описа като "най-невероятната сцена, която съм виждал".