Над 160 000 работни визи на чужденци са издадени в Хърватия за 2025 г.

Общо 160 176 разрешения за пребиваване и работа са издадени на чуждестранни граждани в Хърватия от началото на 2025 г. до края на ноември т.г., се казва в съобщение на хърватското Министерство на вътрешните работи, цитирано от информационния портал "Индекс".

От тях 76 700 работни визи са свързани с нова заетост, 64 009 са за удължаване на вече издадени разрешения, а 19 467 са издадените за сезонна работа. Официалните данни се отчитат от полицейските управления в страната, предаде БТА.

В Загреб и по хърватското крайбрежие има най-много чуждестранни работници с издадени общо 40 170 работни визи. Полицейското управление в Загреб се нарежда на първо място по брой издадени работни визи, следвано от полицейското управление в Истрия с 22 824 и полицейското управление в Сплитско-Далматинска област с 16 602 работни визи. Област Истрия регистрира най-голям месечен ръст на издадени визи през март, докато в Сплитско-Далматинска област скокът при издаването на визи е най-силно изразен през юни, точно преди пика на туристическия сезон.

Полицейските управления с най-малко издадени работни визи са тези в Пожешко-Славонска област (639), Вировитичко-Подравска (936) и Беловарско-Билогорска (1309).

Най-голям скок в издаването на нови разрешителни за работа в Хърватия е регистриран през януари 2025 г. Анализът на данните за района на Загреб, където са издадени 18 724 разрешения за нови работни места и 21 033 за продължаване на вече издадени, показва, че най-голям брой работни визи са издадени именно през януари – 5006. Пикът през януари е последван от спад през март и април, стабилизиране през май и юни и подновено увеличение на издадените работни визи през септември. Най-малко разрешителни за работа и престой в Хърватия, общо 2084, са издадени през август. Общо структурата на работните визи показва, че продълженията на вече издадени визи са повече от издаването на нови.