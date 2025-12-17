ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интерпол издирва с червен бюлетин заподозрян за изчезнали 25 кг злато

По искане на Турция Интерпол е издал червен бюлетин за основния заподозрян за изчезването на 25 килограма злато и 55 килограма сребро от склад за веществени доказателства в съд в истанбулския квартал Бююкчекмедже миналия месец, съобщи ТРТ Хабер.

Случаят с изчезването на скъпоценните метали, чиято обща стойност според първоначалните оценки надхвърля 147 милиона турски лири (3 милиона евро), доби популярност в турските медии в началото на декември, когато служители от истанбулския съд установиха липсващите веществени доказателства при проверка на сейфове в склада, предизвикана от дългото отсъствие на техен колега.

Турската прокуратура започна разследване по случая, в рамките на което до момента е задържано едно лице и е установено, че основният заподозрян е напуснал страната на 19 ноември с полет от истанбулското летище „Сабиха Гьокчен" за Лондон, както и че с него е отпътувала и жена му, за която също има издаден червен бюлетин, пише БТА.

Броени дни след установяването на липсващите благородни метали турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч обяви, че в отговор на случилото се в Турция са започнали мащабни проверки на складове за веществени доказателства в различни съдилища в цялата страна.

