Професионалната военна служба в Босна и Херцеговина се удължава до 45-годишна възраст

Горната камара на федералния парламент на Босна, известен като Камарата на народите, прие днес единодушно закон за изменение на Закона за службата във въоръжените сили на Босна и Херцеговина, с който се удължава максималната възраст за професионална военна служба на войниците до 45 години, предаде босненската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Законът беше гласуван по време на извънредна сесия на Камарата на народите и бе внесен от делегата Джемал Смаич, отбелязва телевизията. С приетите изменения се повишава досегашната възрастова граница, която по действащото законодателство беше до 40 години, при условие че военнослужещите отговарят на изискванията за психофизическа годност и нуждите на службата, пише БТА.

В мотивите си Смаич подчерта, че въоръжените сили на Босна и Херцеговина се сблъскват с недостиг на личен състав, поради което удължаването на възрастовия праг е необходимо за запазване на оперативните способности на армията. По думите му мярката ще позволи по-добро използване на наличния кадрови потенциал и ще допринесе за стабилността на въоръжените сили.

С приемането на закона се създават условия за по-дълъг професионален ангажимент на войниците, без да се променят изискванията за физическа и психическа годност, определени от действащите стандарти.