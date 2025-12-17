Мицотакис обяви връщане по два наема на учители, лекари и медицински сестри

На фона на бюджета за 2026 г., гръцкият премиер Мицотакис обяви смела програма за обновяване на жилища със субсидия до 90%, нови облекчения за служителите, пенсионерите и фрийлансърите, регулация за 50 000 кредитополучатели в швейцарски франкове, като същевременно „заключи" прехвърлянето на OPEKEPE към AADE и обеща минимална работна заплата от 950 евро до 2027 г.

Кириакос Мицотакис представи бюджета като продукт на страна, която не просто „остава Европа", а както каза, е стигнала до точката да чуе „Европа става Гърция", след като Кириакос Пиеракакис пое председателството на Еврогрупата.

Той свърза това развитие с „шестгодишния курс" на правителството, говорейки за по-бързо намаляване на дълга в ОИСР, спад на съотношението дълг/БВП под 120% през 2029 г., безработица на по-ниски нива и инфлация от 2,2%, така че, както той твърди, „увеличенията ще покрият повече от загубите".

Мицотакис определи като неподлежаща на договаряне „национална цел" сближаване с ЕС по отношение на БВП на глава от населението, посочвайки увеличение на инвестициите от 11% на 17% от БВП, увеличение на износа до 40-42% и изместване на икономиката към индустрията, иновациите и енергията от ВЕИ (около 50% от производството на електроенергия). Представи „вертикалния коридор" и новите енергийни споразумения (втечнен природен газ, износ на електроенергия) като доказателство за геополитическото подобрение на страната.

В областта на жилищното настаняване премиерът обяви нови нициативи, водени от „щедра програма за обновяване на жилища", която ще покрие до 90% от цената на стари имоти, с бюджет от 400 милиона евро и субсидия до 36 000 евро на случай, при относително високи критерии за доходи (35 000 евро за двойка, с увеличение на всяко дете).

Обяви още възстановяване на двумесечен наем годишно на учители, лекари и медицински сестри, които наемат жилища за живеене по месторабота.

Акцентира на разпоредбите за приблизително 50 000 кредитополучатели в швейцарски франкове и обяви разпоредба, според която заемите ще бъдат конвертирани в евро с фиксиран, нисък лихвен процент, като в някои случаи ще бъде предвидено и „ограничение" на задълженията. Както каза той, „Гърция от 21-ви век не може да бъде заложник на проблемите от миналото".

В специална част от речта си министър-председателят се спря подробно на OPEKEPE и селскостопанските субсидии, говорейки за „гнил режим" от миналото, където нарушенията вече са довели до дела в съда и подчерта, че новият метод на плащане е спестил 160 милиона евро от незаконни или неоправдани субсидии, от които, 80 милиона са насочени към животновъди и 80 милиона към производители на зърно.

Накрая предложи създаването на четиримесечен комитет за първичния сектор, с цел формулиране на обвързващи предложения за всички следващи правителства, като същевременно повтори, че селскостопанските субсидии ще се увеличат до 3,8 милиарда евро през 2025 г. от 3,2 милиарда през 2024 г.

Мицотакис завърши речта си с желанието да се възползва от „стабилността" пред Европа, която се бори с трудни бюджети за строги икономии.