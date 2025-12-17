Лувърът отвори частично вратите си за посетители въпреки продължаващата стачка

Лувърът, който беше затворен в понеделник поради стачка, отвори днес частично вратите си за посетители въпреки единодушното решение за продължаване на стачните действия, взето от служителите му, предаде Франс прес.

Музеят все още изпитва последиците от дръзкия обир през октомври тази година, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Броят на достъпните за посетители зали все още не е известен. "Някои зали на Лувъра са затворени поради извънредни обстоятелства, извиняваме се за причиненото неудобство", написа културното учреждение в социалната мрежа "Екс".

Общото събрание, състоящо се от 300 служители на музея, гласува днес сутринта продължаването на стачните действия, обявени в знак на протест срещу липсата на персонал, недостатъчната поддръжка на сградата и повишаването на цената на билетите за туристи, които не пристигат от европейски държави, информират френските профсъюзи. Този понеделник те проведоха извънредна среща съвместно с представители на Министерството на културата, за да се обяснят причините за недоволството на служителите, подхранвани също от поредицата несполуки от обира на 19 октомври насам, при който бяха откраднати няколко бижута.

Министерството предложи да отмени планираните съкращения на финансирането на музея на стойност 5,7 млн. евро, както и да разкрие нови работни места за служители, отговарящи за посрещането на туристите и надзора на музея. Ведомството се ангажира да отдели също така средства за специално допълнително възнаграждение, докато профсъюзите се застъпиха за цялостна преоценка на възнагражденията.

Директорката на Лувъра Лоранс дьо Кар ще се яви по-късно днес пред комисията по култура във френския Сенат, докато законодателите продължават да разследват пропуските в сигурността на музея. Дьо Кар призна "институционалния провал", но нови разследвания започнаха срещу нея, след като стана ясно, че тя е разбрала за резултатите от одит за сигурността на музея, проведен през 2019 г., едва след обира.

Френската сметна палата и отделно административно разследване критикуват оттогава забавянията в прилагането на дългообещаваната реформа на сигурността на музея.