Путин: Призивите от Запада за подготовка за война с Русия са лъжливи

Руският президент Владимир Путин каза днес, че страни от Запада отправят призиви за подготовка за голяма война с Русия, но според него те са истерия и се основават на лъжи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин заяви още, че Русия ще постигне целите си в Украйна чрез дипломатически или военни средства и ще се стреми да разшири "зоната за сигурност" на украинска територия.

"Първо, целите на специалната военна операция несъмнено ще бъдат постигнати. Предпочитаме това да стане чрез дипломация и да се отстранят първопричините за конфликта", каза Путин. "Ако противниковата страна и нейните чуждестранни покровители откажат съществени преговори, Русия ще постигне освобождаването на своите исторически земи чрез военни средства. Задачата за създаване и разширяване на зона за сигурност също ще се изпълнява последователно", добави той.

От украинските територии, за които Русия претендира, Москва контролира Крим, около 90% от Донбас и 75% от Херсонска и Запорожка област. Освен това Русия държи част от територии в съседните Харковска, Сумска, Днепропетровска и Николаевска област.

Изказването на Путин сигнализира, че Москва може да търси допълнителни завоевания на някои фронтове.

Путин заяви, че Русия напредва по всички фронтове. В същото време министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов призна, че украинските сили се опитват да възстановят контрола над североизточния град Купянск, но усилията им не успяват.

По-рано днес Украйна каза, че е поела контрола на 90% от града в Харковска област, въпреки че по-рано този месец Русия обяви, че контролира Купянск. По време на украинската контраофанзива през септември 2022 г. градът бе под контрол на украинските сили.

На среща с руски представители от областта на отбраната Белоусов каза също, че през 2025 г. Русия е превзела една трета повече украинска територия, отколкото през 2024 г.

Ройтерс не може да потвърди информацията.