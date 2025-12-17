ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благомир Коцев: Не съм твърдял, че ще се кандидати...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

В руската армия застъпи на бойно дежурство първият полк, въоръжен със зенитни ракетни комплекси С-500

Андрей Белоусов КАДЪР: Youtube/ Россия 24

В руската армия застъпи на бойно дежурство първият полк, въоръжен със зенитни ракетни комплекси С-500, способни да поразяват цели в близкия Космос. Това заяви днес руският министър на отбраната Андрей Белоусов на последното за тази година съвещание на ръководния състав на оглавяваното от него ведомство, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Във Въздушнокосмическите сили за първи път е формирана дивизия за ПВО-ПРО. На бойно дежурство застъпи първият полк, въоръжен с уникалния зенитен ракетен комплекс С-500, способен да поразява цели в близкия Космос", каза Белоусов.   

Последните изпитания на руския зенитен ракетен комплекс от ново поколение С-500 бяха завършени през 2019 г., припомня ТАСС.

