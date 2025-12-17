ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благомир Коцев: Не съм твърдял, че ще се кандидати...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21930975 www.24chasa.bg

В Одеса обявиха извънредна ситуация на държавно ниво след масираната атака по енергосистемата й

3028
Олег Кипер Снимка: Х / Олег Кіпер

В Одеса и в едноименната област бе обявена извънредна ситуация на държавно ниво след масираната атака по енергосистемата на украинския град, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Решението е взето на заседание на комисията по техногенна и екологична безопасност и извънредни ситуации към областната военна администрация, уточни Кипер.

Причина за мярката са последиците от неотдавнашното руско нападение срещу енергийни обекти, което е довело до продължително – повече от три дни – нарушаване на нормалните условия на живот на над 50 000 жители в региона, посочва той.

С отделно решение комисията е възложила на ръководителите на военни администрации, на кметовете и на органите на Националната полиция да проведат превантивна и разяснителна работа с предприемачите относно необходимостта от ограничаване до минимум на празнични и декоративни осветления, за да се пести електроенергия за населението и за обектите от критичната инфраструктура, се казва в съобщението.

„Взето е решение част от средствата от резервния фонд да бъдат допълнително насочени към общините за попълване на запасите от горива и смазочни материали. Това е необходимо, за да се осигури непрекъснатата работа на генераторите, които захранват обекти на критичната инфраструктура – болници, образователни институции, пунктове за временно настаняване и други жизненоважни учреждения“, посочва Олег Кипер, цитирана от БТА. 

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и според последното официално преброяване в Украйна са третата по численост етническа общност в региона. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

 

Олег Кипер Снимка: Х / Олег Кіпер

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание