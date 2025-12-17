В Одеса обявиха извънредна ситуация на държавно ниво след масираната атака по енергосистемата й

В Одеса и в едноименната област бе обявена извънредна ситуация на държавно ниво след масираната атака по енергосистемата на украинския град, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Решението е взето на заседание на комисията по техногенна и екологична безопасност и извънредни ситуации към областната военна администрация, уточни Кипер.

Причина за мярката са последиците от неотдавнашното руско нападение срещу енергийни обекти, което е довело до продължително – повече от три дни – нарушаване на нормалните условия на живот на над 50 000 жители в региона, посочва той.

С отделно решение комисията е възложила на ръководителите на военни администрации, на кметовете и на органите на Националната полиция да проведат превантивна и разяснителна работа с предприемачите относно необходимостта от ограничаване до минимум на празнични и декоративни осветления, за да се пести електроенергия за населението и за обектите от критичната инфраструктура, се казва в съобщението.

„Взето е решение част от средствата от резервния фонд да бъдат допълнително насочени към общините за попълване на запасите от горива и смазочни материали. Това е необходимо, за да се осигури непрекъснатата работа на генераторите, които захранват обекти на критичната инфраструктура – болници, образователни институции, пунктове за временно настаняване и други жизненоважни учреждения“, посочва Олег Кипер, цитирана от БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и според последното официално преброяване в Украйна са третата по численост етническа общност в региона. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.