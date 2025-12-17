Кой е Джими Лай, продемократичният медиен магнат, изправен пред доживотен затвор в Хонконг?

Хонконгският продемократичен активист и медиен магнат Джими Лай беше признат за виновен в понеделник по обвинения в сговор с чуждестранни сили съгласно спорния Закон за националната сигурност (NSL). Решението на съда в Хонконг е разглеждано като символ на дълбоката трансформация на града от относително свободен финансов и медиен център към територия под силния контрол на Пекин.

Лай е един от най-яростните критици на китайската комунистическа партия (ККП) и ключова фигура в протестите през 2019 г. В отговор на тях, Пекин въвежда Закона за националната сигурност през 2020 г. Той е приет без консултация със законодателния орган на града и даващ на властите широки правомощия да повдигат обвинения, и да пращат хора в затвора. Лай е обвинен в нарушаване на закона с ролята си в протестите, както и чрез таблоида си Apple Daily, който се превърна в защитник на продемократичното движение. В отделно решение съдът го призна за виновен и в публикуването на подстрекателни материали по стар закон от колониалната епоха.

Роден в континентален Китай, Лай бяга в Хонконг, когато е на 12 години. По-късно се утвърждава като бизнесмен и основава международната марка за дрехи Giordano. След събитията на площад Тянанмън през 1989 г. стартира списание Next като част от своята група Next Media (Next Digital през 2015 г.). Започва да публикува остри критически материали през 90-те години срещу китайското правителство, включително тогавашния премиер Ли Пен. В отговор Пекин принудително затваря клоновете на Giordano на континента, което кара Лай да продаде своя дял от компанията. Той стартира Apple Daily през 1995 г., въвеждайки журналистиката в таблоиден стил в Хонконг, а по-късно и в Тайван. Въпреки популярността на Apple Daily много големи бизнеси избягват вестника, като резултат от политически мотивиран натиск. Офисите на таблоида и домът на активиста биват многократно атакувани, включително със запалителни бомби.

Сблъсъците на Лай с властите се засилват след протестите. Той допълнително провокира гнева на Пекин, когато през 2019 г. се среща с тогавашният вицепрезидент на САЩ Майк Пенс, държавния секретар Майк Помпео и председателя на Камарата на представителите Нанси Пелоси по време на посещение във Вашингтон.

След приемането на NSL, Лай е задържан на няколко пъти през 2020 г. Последват нови обвинения, както и откази за освобождаване под гаранция. Присъдата на Лай ще бъде произнесена на по-късна дата, като той е задържан от декември 2020 г.

Западните сили, включително Великобритания и САЩ, от години призовават за освобождаването на Лай. Лондон определя делото като политически мотивирано преследване, подчертавайки, че Лай е британски гражданин. Както и мишена заради мирното упражняване на свободата на изразяване. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да направи всичко възможно, за да спаси Лай, докато премиерът на Великобритания Киър Стармър заяви, че освобождаването му е приоритет.

„Китай изразява силно недоволство и твърдо противопоставяне на наглото клеветене и очерняване на съдебната система в Хонконг", споделя говорителят на китайското външно министерство Гуо Джиакун.

Критики предизвика и решението на властите да ограничат участието на чуждестранни адвокати по дела, свързани с NSL, което би било риск за националната сигурност. Въпреки че, чуждестранни адвокати са работили в съдилищата на града в продължение на десетилетия. Впоследствие на Лай беше отказан избор на адвокат от Великобритания. Както китайското посолство във Вашингтон, така и правителството на Хонконг предупреждават срещу намесата на външни сили във вътрешните работи и съдебния процес.

Последният етап от процеса беше белязан от здравословните проблеми на магната. Адвокатите му съобщиха пред съда, че той е имал палпитации и епизоди на замаяност. Семейството му, особено синът му Себастиан споделят загрижеността си за влошаващото му се здраве, включително напредналата му възраст и диабет. Властите твърдят, че Лай е получил адекватни и всеобхватни медицински услуги, докато е бил в ареста, и че затворът е организирал ежедневни медицински прегледи. Няма никакви оплаквания относно медицинските услуги, които е получавал, и че е бил настанен в изолация по негово собствено искане.