Берлин след блокадата на Тръмп на танкери край Венецуела: Да не се застрашава мирът

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия е взела под внимание нареждането на американския президент Доналд Тръмп за блокиране на всички "санкционирани петролни танкери", плаващи от и до Венецуела, но предупреждава срещу предприемането на каквито и да било стъпки, които биха застрашили мира и сигурността в региона, заяви днес говорител на германското външно министерство, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА.

"Германското правителство има интерес да предотврати по-нататъшно влошаване на ситуацията в региона. Ето защо наблюдаваме цялостната ситуация с безпокойство", каза говорителят на пресконференция.

Напрежението ескалира след завземането миналата седмица от въоръжените сили на САЩ на петролен танкер край бреговете на Венецуела, отбелязва Ройтерс. Необичайният ход беше последван от струпването на американски войски в региона.

По-рано днес, в публикация в социалните мрежи, обявяваща блокадата, Тръмп заяви, че Венецуела използва петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпления, и обеща да продължи разполагането на военни.