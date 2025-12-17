ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благомир Коцев: Не съм твърдял, че ще се кандидати...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21931052 www.24chasa.bg

Берлин след блокадата на Тръмп на танкери край Венецуела: Да не се застрашава мирът

2904
Германия СНИМКА: Pixabay

Германия е взела под внимание нареждането на американския президент Доналд Тръмп за блокиране на всички "санкционирани петролни танкери", плаващи от и до Венецуела, но предупреждава срещу предприемането на каквито и да било стъпки, които биха застрашили мира и сигурността в региона, заяви днес говорител на германското външно министерство, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Германското правителство има интерес да предотврати по-нататъшно влошаване на ситуацията в региона. Ето защо наблюдаваме цялостната ситуация с безпокойство", каза говорителят на пресконференция. 

Напрежението ескалира след завземането миналата седмица от въоръжените сили на САЩ на петролен танкер край бреговете на Венецуела, отбелязва Ройтерс. Необичайният ход беше последван от струпването на американски войски в региона.

По-рано днес, в публикация в социалните мрежи, обявяваща блокадата, Тръмп заяви, че Венецуела използва петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпления, и обеща да продължи разполагането на военни. 

 

Германия СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание