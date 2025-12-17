Застреляха известен професор физик в дома му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Професор от Масачузетския технологичен институт беше застрелян в дома си край Бостън. Убиецът все още се издирва.

47-годишният физик и учен в областта на термоядрената енергия Нуно Ф.Г. Лурейро е застрелян на 15 декември - понеделник - вечерта в дома си в Бруклин, Масачузетс. Той е починал във вторник в местна болница, съобщиха от прокуратурата на окръг Норфолк.

Към вторник следобед няма задържани заподозрени и разследването продължава.

„Той блестеше като ментор, приятел, учител, колега и лидер и беше всеобщо уважаван", казва Денис Уайт, професор по инженерство, в интервю за университетското списание, цитирано от Си Ен Ен.

Президентът на института, Сали Корнблут, заяви в изявление, че смъртта на Лурейро е „шокираща загуба", съобщи Би Ти Ви.

Разследването на убийството в Бруклин се провежда, докато полицията в Провидънс, Роуд Айлънд, на около 80 километра оттам, продължава да търси стрелеца, който в събота уби двама студенти и рани девет други в университета Браун. Във вторник ФБР заяви, че не знае за връзка между двете престъпления.

22-годишна студентка от Бостънския университет, която живее близо до апартамента на Лурейро в Бруклин, разказа пред вестник „Бостън Глоуб", че в понеделник вечерта е чула три силни шума и се е уплашила, че са изстрели. „Никога не бях чувала нещо толкова силно, затова предположих, че са изстрели", цитира вестникът думите на Лив Шахнер.

Някои от студентите на Лурейро посетиха дома му във вторник следобед, за да отдадат почит, съобщи Globe.

Американският посланик в Португалия Джон Дж. Ариго изрази съболезнования в онлайн публикация, в която почете Лурейро за неговото лидерство и принос към науката.