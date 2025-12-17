Руският министър на отбраната: Украйна безуспешно се опитва да си върне контрола върху Купянск

Министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов заяви днес, че украинските въоръжени сили предприемат неуспешни опити да установят контрол над Купянск, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано през деня Украйна каза, че си е върнала над 90% от територията на града в североизточната Харковска област.

Русия обяви миналия месец, че е превзела Купянск. Украинските въоръжени сили отрекоха, а в петък казаха, че са си върнали части от града, който преди войната имаше население от около 26 хиляди души, и няколко околни села.

Купянск е една от основните цели на руската армия, която от месеци се опитва да го превземе. Русия вече превзе града в началото на войната през 2022 г., но Украйна си го върна през есента на същата година.

В изказването, което направи на предавана по телевизията среща с висши представители на руското военно ръководство, Белоусов заяви още, че Русия е завзела тази година с една трета повече територия в Украйна, отколкото през миналата.