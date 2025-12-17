ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ не са разпореждали това безобразие

Руският министър на отбраната: Украйна безуспешно се опитва да си върне контрола върху Купянск

Андрей Белоусов КАДЪР: Youtube/ Россия 24

Министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов заяви днес, че украинските въоръжени сили предприемат неуспешни опити да установят контрол над Купянск, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

По-рано през деня Украйна каза, че си е върнала над 90% от територията на града в североизточната Харковска област.

Русия обяви миналия месец, че е превзела Купянск. Украинските въоръжени сили отрекоха, а в петък казаха, че са си върнали части от града, който преди войната имаше население от около 26 хиляди души, и няколко околни села.

Купянск е една от основните цели на руската армия, която от месеци се опитва да го превземе. Русия вече превзе града в началото на войната през 2022 г., но Украйна си го върна през есента на същата година.

В изказването, което направи на предавана по телевизията среща с висши представители на руското военно ръководство, Белоусов заяви още, че Русия е завзела тази година с една трета повече територия в Украйна, отколкото през миналата.

 

 

