Британската полиция с крути мерки срещу антисемитски плакати и лозунги на протести

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британската полиция обяви, че ще предприеме по-строги мерки срещу плакати и лозунги на протести, насочени срещу еврейската общност, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Причината са скорошни нападения, които според властите променят контекста и повишават риска от насилие.

Решението идва след смъртоносната стрелба в Австралия на плажа Бондай по време на еврейския празник Ханука, както и след нападението пред синагога в Манчестър, при която загинаха двама души.

Полицията в Лондон и Манчестър подчерта, че изрази като "глобализирайте интифадата" вече ще водят до арести. Случаите на антисемитски прояви във Великобритания рязко нарастват, предупреждават еврейски организации.

"Има ли връзка между това приемане на призив за смърт в името на палестинските права и хора, които причиняват действителна смърт, очевидно в името на същата кауза? Веднага щом зададете въпроса, отговорът изглежда очевиден", написа Дейв Рич, директор по политиката на британската благотворителна организация Community Security Trust, чиято цел е да се осигури безопасност и сигурност на еврейската общност във Великобритания.