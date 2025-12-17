Лавров: Русия е готова да съдейства на Иран за приемливи решения по ядрената програма

Русия е готова да съдейства на Иран в търсенето на приемливи решения по иранската ядрена програма, докато Западът нарушава всички споразумения с цел възстановяване на санкциите срещу Техеран, предаде ТАСС, като цитира руския външен министър Сергей Лавров на пресконференция след преговорите с иранския му колега Абас Арагчи.

"Обсъдихме подробно ситуацията около иранската ядрена програма в условията на абсолютно агресивната, антииранска и незаконна линия, възприета от група западни страни. Русия за пореден път потвърждава готовността си да окаже съдействие на иранските си приятели в търсенето на приемливи решения за излизане от кризата в ядреното досие", заяви Лавров.

"Западноевропейците, в нарушение на всички възможни споразумения, в нарушение на нормите, които са въведени юридически от Съвета за сигурност на ООН, правят всичко възможно, за да се опитат да възстановят санкциите на ООН срещу Ислямската република Иран, въпреки че тези санкции отдавна, не само от един месец, са изтекли напълно заедно със съответните решения на Съвета за сигурност на ООН", добави руският първи дипломат.

"Надяваме се, че генералният секретар на ООН, когото също се опитват да въвлекат в тази игра, ясно вижда, че го вкарват в капан, и няма да позволи да се използва авторитетът му, репутацията на поста генерален секретар за реализиране на користни, противозаконни планове на западните страни", подчерта руският външен министър, пише БТА.

"Ясно е, че всякакви решения относно възможни споразумения, които могат да изведат ситуацията от настоящата криза и да я пренасочат в конструктивно русло, трябва да се вземат от иранското ръководство самостоятелно, изхождайки от интересите на иранския народ и при пълно зачитане на правото му да обогатява уран за мирни цели като пълноправен член на Договора за неразпространение на ядрено оръжие", заяви руският министър.