"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ново изследване показва, че несъответствията на уменията подкопават приобщаващия растеж в Европа

Европа е изправена пред нарастващо несъответствие между уменията на работещите и изискванията на работните места. Средно за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) около една трета от заетите на възраст 25–65 години работят на позиции, които не съответстват на техните умения, а едва 64% от работещите заявяват, че притежаваните от тях умения отговарят на изискванията на заеманата длъжност (OECD, 2024).

Дигиталните трансформации и зеленият преход допълнително задълбочават този проблем, докато участието на възрастните в обучение и повишаване на квалификацията остава ниско в много европейски държави.

Ново изследване на екип от български учени от Института по философия и социология при Българската академия на науките (ИФС-БАН), реализирано в рамките на Horizon Europe с проекта Skills2Capabilities, показва, че несъответствията на уменията имат последици, които надхвърлят чисто икономическите ефекти на национални ниво. Анализът разкрива ясна връзка между несъответствията на уменията и приобщаващия икономически растеж, като показва, че несъответствията при уменията влияят негативно върху способността на икономиките да осигуряват устойчив растеж и справедливо разпределение на ползите между различните социални групи.

Изследването стъпва върху данни от единадесетата вълна на Европейското социално изследване (2023/2024) и официалната статистика на Евростат. Резултатите сочат, че вертикалното образователно съответствие (това е съответствието между нивото на придобитото образование и изискваното образователно ниво за заемането на дадена длъжност), е свързано с по-ниски нива на икономически неравенства, социално изключване, безработица и риск от бедност сред заетите (виж Фиг. 1) и може да се разглежда като индикатор за приобщаващ икономически растеж.

Фиг. 1. Връзка между вертикалното образователно съответствие и приобщаващия растеж

Източник: Собствени изчисления базирани на анализ на данни от Европейско социално изследване (2023/2024) и Евростат.

Обратно, вертикалното образователно несъответствие (когато нивото на придобитото образование е по-високо или по-ниско от нивото на образование, което се изисква за дадена позиция) е свързано с по-високи нива на икономически неравенства (виж Фиг. 2), по-голям риск от бедност сред заетите и повишен риск от социално изключване, като ефектите варират между различните професионални групи.

Фиг. 2. Връзка между вертикалното образователно несъответствие (образование под изискваното) и приобщаващия растеж

Източник: Собствени изчисления базирани на анализ на данни от Европейско социално изследване (2023/2024) и Евростат.

Според изследователите преодоляването на несъответствията на уменията изисква политики, които отчитат динамиката на съвременния пазар на труда и насърчават ученето през целия живот.

Акцентът следва да бъде поставен не само върху икономическия растеж, но и върху неговата приобщаваща природа, както и върху адаптирането на мерките към спецификата на различните професионални групи.

Проектът Skills2Capabilities „От умения към способности и възможности за реализация" е финансиран по програма Хоризонт Европа съгласно договор № 101094758 и се изпълнява в периода 2023–2025 г. от международен консорциум от партньори от Европа и Азия. Координатор на проекта е 3s Research & Consulting от Виена, Австрия.

От българска страна екипът от ИФС-БАН включва доц. Петя Илиева-Тричкова (ръководител на българския екип), проф. ем. Пепка Бояджиева, доц. Венета Кръстева, гл. ас. Светлана Александрова и Ралица Димитрова (докторант).

Изразените мнения и възгледи са единствено на авторите и не отразяват непременно позицията на Европейската комисия.