Шефката на кабинета на Тръмп го сравни с алкохолик, а след това се отрече от думите си

В интервю Сузи Уайлс разкрива смущаващи детайли за хората от най-близкото обкръжение на републиканеца

Aмериканският президент Доналд Тръмп имал “характера на алкохолик”, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс бил “податлив на теориите на конспирациите”. Това са само част от твърденията, които шефката на кабинета на републиканеца Сузи Уайлс направи в свое интервю. В него тя разкрива множество смущаващи детайли за начина на работа в Белия дом, откакто новата администрация дойде на власт през януари.

Изключително подробният материал, написан през последните 12 месеца от изданието “Венити феър”, изглежда, разтърси из основи екипа на Тръмп. Това принуди Уайлс да се дистанцира от написаното. Часове след като интервюто беше публикувано във вторник, тя го обяви за невярно и обвини медията, че е изкарала думите ѝ извън контекста. “Това е неискрено формулирана статия за мен и най-добрият президент, персонал на Белия дом и правителство в историята на САЩ”, обяви шефката на кабинета.

В рамките на почти дузина малки интервюта, събрани в голям текст от две части, Уайлс говори за широк спектър от теми, включително за работата с досиетата за педофила богаташ Джефри Епстийн, за съдебните действия на Тръмп срещу политическите му съперници, а също и за личностите около президента. Що се отнася до нравите на президента, тя признава, че може да има елемент на отмъщение в усилията му да преследва своите опоненти чрез наказателни дела. “Не мисля, че той се събужда сутрин с мисълта за отмъщение. Но когато се появи възможност за това, ще я използва”, обяснява Уайлс пред “Венити феър”.

Освен това тя признава, че благодарение на опита, който придобива със своя баща алкохолик, може да работи безпроблемно с Тръмп. “Президентът има личността на алкохолик и управлява с нагласата, че няма нещо, което да не може да направи. Алкохолиците като цяло имат надуто его, когато пият”, казва тя.

Думите ѝ будят изумление предвид факта, че републиканецът е ревностен въздържател и често е раказвал, че причината да страни от питиетата е, че брат му умира от алкохолизъм.

Уайлс коментира и вицепрезидента Джей Ди Ванс. В миналото той беше един от най-големите критици на Тръмп и дори го сравняваше с Хитлер, а сега е един от най-близките съюзници на републиканеца. В интервюто си шефката на кабинета открито предполага, че промяната във възгледите на Ванс е “ от чисто политически характер”.

Най-острите ѝ коментари са по адрес на милиардера Илон Мъск. Уайлс го описва като отявлен консуматор на кетамин, който спял в продължение на месеци в спален чувал в административна сграда в съседство на Белия дом. “Той е наистина странна птица, както според мен са всички гении”, казва тя.