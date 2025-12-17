Български студенти пак ще могат да учат евтино в Англия, но за година (Обзор)

Това ще стане възможно през 2027 г., когато Великобритания отново ще се присъедини към програмата “Еразъм”

Българите, които мечтаят да следват в Англия, но нямат финансова възможност, ще получат шанс да се обучават в рамките на година в британски университет. Това ще стане възможно през 2027-а, когато Обединеното кралство отново ще се присъедини към европейската програма за студентски обмен “Еразъм”, която напусна след излизането си от Евросъюза.

Лондон и Брюксел съобщиха, че са се споразумели по въпроса, като Великобритания се е ангажирала да внесе 570 млн. паунда в бюджета на програмата за академичната 2027/2028 година. Така до

100 000 души от британски учебни заведения ще

отиват в Европа годишно и реципрочно толкова възпитаници на европейски вузове ще се възползват от английските университети, без да трябва да плащат високите такси за чужденци. Те ще се обучават в продължение на година в тях срещу сумата, платена за следването им в Европа, или пък ще разчитат на стипендия по програмата, за да покриват пълните си разходи на Острова.

Британското правителство все още не е обявило какви точно ще са те, но “Гардиан” съобщи, че таксата вероятно ще е 9535 паунда годишно, колкото плащат и английските студенти в момента, а не 38 000 паунда, както е за чужденците. На практика това

частично връща положението от преди Брекзит,

когато европейските студенти на Острова плащаха колкото английските си колеги и можеха да разчитат на студентски заеми. Сега обаче това няма да важи за цял кръг на следване, а само за година, която е договорена в рамките на “Еразъм”. Въпреки това се очаква да има голям интерес от младежи от Източна Европа, тъй като броят им е намалял със 70% в английските вузове заради по-високите такси и премахването на студентските заеми за европейски граждани.

Студентските организации от двете страни на Ламанша приветстваха връщането на Великобритания в “Еразъм”. Но опозиционната британска Консервативна партия, която предизвика и реализира Брекзит, обвини премиера Киър Стармър, че се е поддал на натиска на Брюксел и с всяка крачка обезсмисля излизането на Обединеното кралство от ЕС. Още повече че Лондон и Брюксел са се споразумели и за интеграция на пазарите за електроенергия и въглеродни емисии и за ново търговско споразумение за храни и напитки през следващата година.

Връщането към “Еразъм” обаче е било ключово искане на Брюксел за рестартиране на отношенията между ЕС и Обединеното кралство и се смята, че е част от по-голям план за младежка мобилност. През последните 5 г. такава трудно се осъществява, след като

Лондон въведе визов режим за учене

и работа за европейски граждани и изравни условията за тях с тези на кандидати от цял свят. Така английските вузове се напълниха с по-платежоспособни китайски и индийски граждани, а съседите от Европа се оттеглиха от тях.

Сега политиците в Лондон и Брюксел се надяват това малко да се промени и следващите поколения да имат повече възможности да пътуват и да се опознават. “Еразъм” позволява на стотици хиляди студенти от ЕС всяка година да учат в друга страна от блока, което се смята за невероятна възможност за образователна и социална интеграция. Бившият британски премиер Борис Джонсън обаче извади Великобритания от нея, заявявайки, че програмата не предлага добра стойност за парите си. Той създаде алтернативна британска схема “Тюринг”, чието бъдеще сега е неизвестно.