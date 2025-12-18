Ахмед ал Ахмед – арабинът от Бонди Бийч, който продава зеленчуци, но избра да спаси десетки

За часове след атаката срещу празнуващия Ханука в Австралия са събрани почти 2 млн. долара за пострадалите и в знак на благодарност към 43-годишния мигрант от Сирия, обезоръжил нападателя

Той вероятно ще загуби лявата си ръка

В свят, в който новините все по-често ни учат как да се страхуваме, понякога се появява човек, който ни напомня какво означава да бъдеш човек.

Такъв е Ахмед ал Ахмед – 43-годишен жител на Сидни, собственик на малък магазин, баща и мигрант, който в един миг направи избор, променил съдбата на десетки хора.

Трагедията в първия ден на еврейския празник Ханука от миналата неделя разтърси света. Случи се по време на публично събиране в района на Бонди Бийч, където въоръжени откриха стрелба сред цивилни. В минутите на паника, хаос и ужас повечето хора търсят спасение – бягат, крият се, опитват да оцелеят.

Ахмед ал Ахмед прави нещо друго. Той не бяга, а тръгва срещу куршумите.

Виждайки един от нападателите, Ахмед се хвърля към него, поваля го и успява да отнеме оръжието му въпреки реалната опасност за собствения си живот. По време на схватката

Ахмед е прострелян - в крака и рамото, но не се отказва,

докато заплахата не е неутрализирана

Според австралийските власти именно тази негова намеса вероятно е предотвратила още жертви. Атаката отнема живота на 16 души и ранява над 43-ма, но действията на Ахмед спират по-нататъшната ескалация. Ахмед е прострелян в крака и рамото

Арабинът е родом от Сирия, завършил университет в Алепо, преди войната да разруши града и живота на милиони хора. Той пристига в Австралия преди години, търсейки сигурност и шанс за ново начало. Не е политик, не е военен, не е част от силите за сигурност. Има магазинче за плодове и зеленчуци. Работи честно, издържа семейството си и води обикновен живот.

Точно това прави постъпката му толкова силна.

Ахмед има семейство и деца, хора, които зависят от него и за които рискът е бил реален. Въпреки това в критичния момент не мисли за себе си, а за хората около него.

Ахмед е в болница след операции заради няколко огнестрелни рани.

Според медицински източници мъжът е в тежко състояние. Прострелян е няколко пъти в лявата ръка и веднъж в лявата лопатка. Лекарите се борят да спасят ръката му. Очакват се допълнителни операции, тъй като раните са сериозни и състоянието му изисква внимателен и поетапен подход. Възстановяването може да бъде дълго и тежко, като медицинският екип не изключва усложнения. Сред рисковете, за които се говори, е, че той може да загуби лявата си ръка поради тежестта на нараняванията и трудното отстраняване на куршумите. Част от пожеланията към сириеца, които гражданите оставят пред магазина му. Снимка: снимки архив

Въпреки това лекарите подчертават, че Ахмед е стабилен и показва силна физическа и психическа устойчивост, а възстановяването му ще зависи от времето и последващите медицински грижи.

Имал ли е бойни умения?

В първите часове след нападението в някои медии се появяват твърдения, че Ахмед ал Ахмед е бивш полицай или човек с бойна подготовка. По-късно тези информации не се потвърждават от официални източници и близки до него хора.

Експертни анализи на видеото от инцидента и коментари на специалисти по сигурността показват, че действията на Ахмед не носят белезите на тренирана тактика. Напротив - когато той успява да отнеме оръжието от нападателя, се вижда, че не знае как да го използва и не прави опит да стреля или да действа по военен модел.

Според експертите реакцията му е чисто инстинктивна и хуманна, продиктувана от моментното осъзнаване, че ако не действа, други хора ще загинат. Самият акт - да се втурне към въоръжен нападател - е определян като спонтанен човешки импулс, а не резултат от предварително обучение или подготовка.

На видеото ясно се вижда и жена, която паникьосано тича към Ахмед в момента след обезоръжаването. Тя не е част от инцидента и няма връзка с него - случаен човек, попаднал в хаоса, търсещ защита и помощ. Кадър от видеото, на който се вижда как Ахмед ал Ахмед е взел оръжието на терориста.

Тези кадри още по-силно подчертават, че постъпката на Ахмед не е дело на професионалист, а на обикновен човек, който в извънреден момент избира да застане между насилието и останалите

След нападението реакцията на обществото е огромна. Само за часове са събрани почти $ 2 млн. в подкрепа на пострадалите и в знак на благодарност към Ахмед. Австралийският премиер Антъни Албанезе лично го посещава в болницата и го нарича истински герой. Историята му обикаля света като доказателство, че човечността не е изчезнала.

В епоха, в която думата “арабин” често несправедливо се свързва със страх и насилие, Ахмед ал Ахмед разрушава стереотипите с едно действие. Без много думи. Само с избор. Цветя, оставени от благодарни граждани към Ахмед ал Ахмед. Снимка: снимки архив

Той не търси слава. В първите си думи след случилото се казва, че е направил това, което всеки човек трябва да направи, когато вижда зло пред себе си.