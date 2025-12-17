Вижте стаята, която Ник Райнер оставил покрита с кръв след убийството на родителите си

Нови снимки показват хотелската стая, която Ник Райнер е оставил покрита с кръв и панически се е опитал да почисти след убийството на родителите си, докато разследващите издирват изчезналия нож, пише "Дейли мейл".

Синът на холивудската легенда Роб Райнер се е настанил в стая 207 на хотела The Pierside Santa Monica около 4:00 ч. сутринта в неделя. Това е бутиков хотел с цена около 400 долара на нощ, разположен на приблизително 300 метра от прочутия кей в Санта Моника и на пет минути пеша от метростанция на линията, която води директно до района на Exposition Park, където по-късно Ник Райнер е арестуван.

Ник Райнер е обвинен по две точки за убийство във връзка със смъртта на баща си – режисьора Роб Райнер, и майка си – Мишел Райнер. Към момента той все още не е заявил дали се признава за виновен.

Когато хотелският персонал влязъл в стаята му по-късно в неделя сутринта, душът бил „пълен с кръв", а по леглото имало кръвни пръски. Прозорците в стаята били покрити с чаршафи. В понеделник детективи пристигнали в хотела, за да съберат доказателства.

Снимки от сряда показват, че пред стаята, в която е бил отседнал Райнер, не е имало лента, обозначаваща местопрестъпление.

Полицията в момента се опитва да възстанови движенията на Ник Райнер между събота вечерта, когато е присъствал на празнично парти с родителите си, и ареста му в 21:15 ч. в неделя вечерта в центъра на Лос Анджелис.

Роб Райнер и съпругата му Мишел Сингър Райнер са били открити мъртви в дома си в неделя следобед от дъщеря си Роми, като сигнал до спешните служби е подаден около 15:30 ч. По данни на полицията двамата вероятно са били мъртви от часове, като телата им вече са показвали признаци на трупно вкочаняване.

Според източник, близък до разследването, гърлата им са били прерязани и е възможно да са били заспали в леглото си по време на нападението.

По това време Ник Райнер е живеел в къщата за гости към семейното имение на стойност 13,5 млн. долара в квартал Брентууд, Лос Анджелис.

Източници твърдят, че Роб Райнер е бил все по-притеснен за сина си и в събота вечерта го е завел на празнично парти, организирано от Конан О'Брайън, за да „го държи под око".