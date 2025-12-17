Вижте стаята, която Ник Райнер оставил покрита с кръв след убийството на родителите си

Нови снимки показват хотелската стая, която Ник Райнер е оставил покрита с кръв и панически се е опитал да почисти след убийството на родителите си, докато разследващите издирват изчезналия нож, пише "Дейли мейл".
Синът на холивудската легенда Роб Райнер се е настанил в стая 207 на хотела The Pierside Santa Monica около 4:00 ч. сутринта в неделя. Това е бутиков хотел с цена около 400 долара на нощ, разположен на приблизително 300 метра от прочутия кей в Санта Моника и на пет минути пеша от метростанция на линията, която води директно до района на Exposition Park, където по-късно Ник Райнер е арестуван.
Ник Райнер е обвинен по две точки за убийство във връзка със смъртта на баща си – режисьора Роб Райнер, и майка си – Мишел Райнер. Към момента той все още не е заявил дали се признава за виновен.
Когато хотелският персонал влязъл в стаята му по-късно в неделя сутринта, душът бил „пълен с кръв", а по леглото имало кръвни пръски. Прозорците в стаята били покрити с чаршафи. В понеделник детективи пристигнали в хотела, за да съберат доказателства.
Снимки от сряда показват, че пред стаята, в която е бил отседнал Райнер, не е имало лента, обозначаваща местопрестъпление.
Полицията в момента се опитва да възстанови движенията на Ник Райнер между събота вечерта, когато е присъствал на празнично парти с родителите си, и ареста му в 21:15 ч. в неделя вечерта в центъра на Лос Анджелис.
Роб Райнер и съпругата му Мишел Сингър Райнер са били открити мъртви в дома си в неделя следобед от дъщеря си Роми, като сигнал до спешните служби е подаден около 15:30 ч. По данни на полицията двамата вероятно са били мъртви от часове, като телата им вече са показвали признаци на трупно вкочаняване.
Според източник, близък до разследването, гърлата им са били прерязани и е възможно да са били заспали в леглото си по време на нападението.
По това време Ник Райнер е живеел в къщата за гости към семейното имение на стойност 13,5 млн. долара в квартал Брентууд, Лос Анджелис.
Източници твърдят, че Роб Райнер е бил все по-притеснен за сина си и в събота вечерта го е завел на празнично парти, организирано от Конан О'Брайън, за да „го държи под око".
The hotel room Nick Reiner left 'covered in blood' and frantically 'cleaned up' after his parents' murder... as police detectives hunt for the missing knife - https://t.co/pCvjKEPwb0 via @DailyMail— MIKE LEACH (@michaelaleach) December 17, 2025