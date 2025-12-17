Мерц: ЕС да използва замразените руски активи, за да засили натиска върху Путин

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес Европейския съюз да използва замразените руски активи за финансирането на Украйна във войната. Той отправи призива си преди срещата на върха на европейските лидери, които ще трябва да решат този въпрос утре в Брюксел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Натискът върху Путин трябва да се засили още повече, за да бъде накаран да преговаря сериозно, и затова имаме нужда от решението на държавните глави и премиерите на страните членки", изтъкна Фридрих Мерц на заседание пред депутатите в Бундестага, преди да се отправи към Брюксел.

Днес германските депутати приеха нови законодателни мерки за отпускането на 50 млрд. евро за оборудване за германските въоръжени сили в отговор на заплахата от Русия, съобщава Министерството на отбраната.

"Става въпрос, разбира се, да помогнем на Украйна, но също да изпратим ясен сигнал на Русия, че ще използваме средствата, с които разполагаме, за да сложим край на тази война колкото се може по-бързо", допълни германският канцлер.

Държавните глави и премиерите на страните членки на ЕС се срещат днес и утре в Брюксел, за да определят средствата, с помощта на които Украйна ще бъде финансирана във войната ѝ срещу Русия в рамките на следващите две години.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен насърчава приемането на план, който предвижда използването на замразените руски активи за отпускането на заем на Киев на стойност 90 млрд. евро в рамките на следващите две години, но тази инициатива се натъква на яростната съпротива на Белгия, където се съхранява по-голямата част от активите. Белгия се опасява от ответни мерки от страна на Русия или от това да стане единствената страна, която би могла да понесе негативните последствия от съдебни действия.