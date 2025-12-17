Германия откри първи съвместен център за защита от дронове

Германия откри днес първия си съвместен център за защита от безпилотни летателни апарати, обединяващ ресурси на ниво провинции и федерална власт, като част от усилията за преодоляване на пропуските и осигуряване на по-добра защита срещу нарастващата заплаха от шпионаж и диверсия, предаде Ройтерс, позовавайки се на германското Министерство на вътрешните работи.

Властите на федерално ниво и тези в отделните провинции работят ръка за ръка, обединявайки своя опит и обменяйки информация за ситуацията, заяви министърът на вътрешните работи Александър Добринт.

"Това ще повиши скоростта и точността ни в борбата срещу хибридни заплахи, диверсии и целенасочени провокации", подчерта Добринт по време на посещение в центъра на Берлин.

В цяла Европа биват забелязвани безпилотни летателни апарати, за които се предполага, че се управляват от Русия. Дроновете неведнъж са нарушавали въздушното пространство на страни от Европейския съюз и НАТО, което е принуждавало изпращането на самолети на алианса, за да бъде отблъснати. Редица европейски държави на определят тези действия като хибридна война. От своя страна, Кремъл категорично отрича твърденията, че Москва стои зад това и твърди, че няма причина Русия да бъде обвинявана, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

До създаването на германския център отговорността за откриването на дронове и противодействието им бе разпределена между различни институции. Сега федералната полиция и правоохранителните органи на ниво провинции, наред с Бундесвера (германските въоръжени сили), работят заедно в 24-часовия център, наречен GDAZ, за да реагират навременно и координирано на заплахите за сигурността.

Въпреки това правомощията за вземането на решения на всеки един от участващите органи остават незасегнати.