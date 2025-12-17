Авиокомпания откри изгубен самолет десетилетие след изчезването му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Авиокомпания призна, че е открила самолет Boeing 737, който е изчезнал преди повече от десетилетие.

Air India твърди, че е загубила един от самолетите си на летище Колката през 2012 г.

Пътническият самолет е останал изоставен общо 13 години и едва сега е възстановен, след като летище Колката се е свързало с Air India, за да поиска самолетът да бъде премахнат, съобщава "Дейли мейл".

Авиокомпанията е била ударена и с фактура за паркиране от 85 000 паунда - общата сума на дължимата сума за „паркинг" мястото си за този период.

Самолетът първоначално е бил регистриран на Indian Airlines, друга държавна авиокомпания, която се е сляла с Air India през 2007 г.

След това Boeing е бил отдаден под наем на индийската пощенска служба, за да работи като товарен самолет.

Изпълнителният директор на Air India Кембъл Уилсън е заявил, че самолетът е бил изведен от експлоатация преди години, за да работи за India Post - и по някакъв начин е бил пропуснат в много официални документи.

Това означава, че новата компания дори не би знаела, че притежава този самолет - затова е възможно да е бил забравен.

Един потребител на X, Тринидаде Гоис, публикува снимка на самолета, казвайки: „Миналата седмица Air India завърши продажбата и прехвърлянето на този B737-200 (VT-EHH), който беше заземен на CCU от 2012 г.

„Очевидно собствеността на самолета е била забравена в продължение на години."

Тринидад Гоис следи историята на индийската авиация от три десетилетия и е знаел за историята на самолета, когато е направил снимката през 2019 г. Когато самолетът попадна в новините, той изровил серията снимки от предишно свое пътуване до Колкота.

Това се случва, след като пътнически самолет на Air India, летящ за Лондон, се разби в Ахмедабад и уби 260 души през юни 2025 г.

През ноември Air India приземи три Boeing 787-8 Dreamliner за „обширни разследвания" след катастрофата по-рано тази година.