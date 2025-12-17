САЩ готвят нови санкции срещу Русия, ако Путин откаже мирно споразумение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ подготвят нови санкции срещу руския енергиен сектор, за да засилят натиска върху Москва, в случай че тя откаже да сключи мирно споразумение с Украйна, предаде новинарска агенция "Блумбърг", като се позова на американски официални лица.

Представител на Белия дом заяви в отговор на въпрос на Ройтерс относно тази информация, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не е вземал нови решения, свързани със санкциите. "Ролята на агенциите е да подготвят варианти, които президентът да изпълни", посочи служителят.

"Блумбърг" разпространи информацията, че Вашингтон обмисля различни възможности, включително санкционирането на петролни танкери от т. нар. "сенчест флот" на Русия, съобщава БТА.

Новите мерки могат да бъдат оповестени още тази седмица, отбелязва "Блумбърг" и добавя, че неотдавна американският финансов министър Скот Бесънт е обсъдил въпроса с европейски посланици.

Кремъл заяви, че не е запознат с тези твърдения, но предупреди, че налагането на каквито и да е нови санкции би могло да навреди на усилията за подобряване на руско-американските отношения.