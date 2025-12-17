Зеленски: Русия трябва да усети, че продължаването на войната е безсмислено

Украинският президент Володимир Зеленски днес призова съюзниците на страната си да осигурят подкрепа за Киев и да покажат на Русия, че продължаването на тази война е „безсмислено". Той отправи този призив преди ключова среща на върха на ЕС, на която ще бъде обсъден въпросът за замразените активи на Москва, предаде Ройтерс.

„Резултатът от тези срещи – резултатът за Европа – трябва да бъде такъв, че Русия да усети, че желанието ѝ да продължи сраженията следващата година ще бъде безсмислено, тъй като Украйна ще има подкрепа", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитирано от БТА.