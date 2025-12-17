Зеленски: Русия трябва да усети, че продължаването на войната е безсмислено

Украинският президент Володимир Зеленски днес призова съюзниците на страната си да осигурят подкрепа за Киев и да покажат на Русия, че продължаването на тази война е „безсмислено". Той отправи този призив преди ключова среща на върха на ЕС, на която ще бъде обсъден въпросът за замразените активи на Москва, предаде Ройтерс.
„Резултатът от тези срещи – резултатът за Европа – трябва да бъде такъв, че Русия да усети, че желанието ѝ да продължи сраженията следващата година ще бъде безсмислено, тъй като Украйна ще има подкрепа", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитирано от БТА.