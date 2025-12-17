ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка покори Южния полюс след 110 км ски преход

Зеленски: Русия трябва да усети, че продължаването на войната е безсмислено

Зеленски в Купянск. Кадър: X/Володомир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски днес призова съюзниците на страната си да осигурят подкрепа за Киев и да покажат на Русия, че продължаването на тази война е „безсмислено". Той отправи този призив преди ключова среща на върха на ЕС, на която ще бъде обсъден въпросът за замразените активи на Москва, предаде Ройтерс.

„Резултатът от тези срещи – резултатът за Европа – трябва да бъде такъв, че Русия да усети, че желанието ѝ да продължи сраженията следващата година ще бъде безсмислено, тъй като Украйна ще има подкрепа", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитирано от БТА.

