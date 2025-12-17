Орбан: Конфискацията на руски активи ще постави Белгия в сериозна опасност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Унгарският премиер Виктор Орбан предупреди Белгия да не се съгласява с плановете за използване на замразени руски държавни активи в подкрепа на Украйна, като се позова и на заплахи от Москва, предаде ДПА.

"Планът за конфискация на руски активи би поставил Белгия в сериозна опасност", заяви Орбан малко преди потенциално решаваща среща на върха на ЕС в Брюксел.

По думите му предложението на Европейската комисия нарушава международното право, застрашава важна белгийска компания, която управлява средствата, и носи риск от мащабни ответни мерки.

"Всеки съдебен спор ще бъде загубен и в крайна сметка някой ще трябва да възстанови конфискуваните активи", каза Орбан, цитиран от БТА.

Унгарският премиер се позова и на кореспонденция, която имал с руския президент Владимир Путин. По думите му в нея ръководителят на Кремъл е заявил, че ще последва решителен отговор с използване на всички законови средства.

Орбан добави, че е получил уверение, че Русия ще отчита позицията на всяка държава членка на ЕС по въпроса. Той подчерта, че Унгария няма да подкрепи използването на руски държавни активи.

Планът, подкрепян от германския канцлер Фридрих Мерц и други водещи европейски политици, ще бъде обсъден утре на последната редовна среща на върха на ЕС за годината в Брюксел.

Той предвижда използването на замразените активи на Руската централна банка в ЕС за дългосрочни заеми за Украйна. Русия ще може да си възвърне средствата само ако след края на войната изплати репарации за нанесените щети.

Съгласието на Белгия се смята за ключово за реализирането на плана, въпреки че теоретично той може да бъде приет с квалифицирано мнозинство. Причината е, че по-голямата част от руските средства, предназначени за Украйна, се управляват от белгийската компания "Юроклиър" – около 185 млрд. евро от общо приблизително 210 млрд. евро, замразени в ЕС.