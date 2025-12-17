Стармър призова Абрамович да дари 2,5 млрд. паунда от продажбата на "Челси" на Украйна

Днес беше издаден лиценз, който позволява приходите от продажбата на "сините" да бъдат прехвърлени в нова фондация за хуманитарни каузи в Украйна.

Британският премиер Киър Стармър призова олигарха Роман Абрамович да дари 2,5-те млрд. от продажбата на футболния "Челси" и го предупреди, че "часовникът тик-така".

Премиерът на Великобритания обяви, че министрите са издали лиценз, който позволява приходите от продажбата на "сините" да бъдат прехвърлени в нова фондация за хуманитарни каузи в Украйна.

Говорейки пред Камарата на общините на Великобритания, Стармър заяви: "Посланието ми към Абрамович е следното: часовникът тик-така. Уважете ангажимента, който сте поел и платете сега - ако не го направите, сме готови да отидем в съда, така че всяко пени да достигне тези животи, които са пострадали от незаконната война на Путин", цитира

БГНЕС.

Абрамович продаде Челси през май 2022, след като беше санкциониран след инвазията на Русия в Украйна по-рано онази година. Олигархът беше обещал да дари средствата от продажбата на украинския народ, но до момента така и не е постигнал споразумение с правителството как това ще стане и парите остават замразени.

Днешното решение за издаване на лиценз за трансфера на средствата е усилие в посока Абрамович да бъде принуден да изпълни обещанието си, преди правителството да се обърне към съда.