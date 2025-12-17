Румънският президент се срещна с крал Чарлз III в Лондон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румънският президент Никушор Дан, който е на посещение в Лондон, беше приет днес от британския крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, съобщава „Аджерпрес".

„Благодаря на Негово величество крал Чарлз Трети за това, че днес ме прие в Бъкингамския дворец", написа във Фейсбук румънският държавен глава.

Публикацията му беше придружена от снимка, на която двамата лидери си стискат ръцете, съобщи БТА.

Никушор Дан завършва днес двудневното си посещение в Лондон. Той се срещна с румънци, живеещи в Обединеното кралство, и с румънски и британски представители на бизнеса.