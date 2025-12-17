ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка покори Южния полюс след 110 км ски преход

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21932950 www.24chasa.bg

Румънският президент се срещна с крал Чарлз III в Лондон

1188
Крал Чарлз и Никушор Дан. Снимка: Фейсбук/Никушор Дан

Румънският президент Никушор Дан, който е на посещение в Лондон, беше приет днес от британския крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, съобщава „Аджерпрес".

„Благодаря на Негово величество крал Чарлз Трети за това, че днес ме прие в Бъкингамския дворец", написа във Фейсбук румънският държавен глава.

Публикацията му беше придружена от снимка, на която двамата лидери си стискат ръцете, съобщи БТА.

Никушор Дан завършва днес двудневното си посещение в Лондон. Той се срещна с румънци, живеещи в Обединеното кралство, и с румънски и британски представители на бизнеса.

Крал Чарлз и Никушор Дан. Снимка: Фейсбук/Никушор Дан

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата