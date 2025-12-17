Президентът на Бразилия заплаши да се откаже от търговското споразумение с ЕС

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва заяви днес, че ако търговското споразумение между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок Меркосур не бъде финализирано този месец, Бразилия няма да подпише споразумението, предаде Ройтерс.

По-рано днес Италия и Франция заявиха, че не са готови да подкрепят споразумението, като това нанесе своеобразен удар по сделката. Позициите на Италия и Франция потенциално може да осуетят планираното за събота пътуване до Бразилия на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Там тя възнамерява да подпише споразумението за свободна търговия с Меркосур.

"Ако не го направим сега, Бразилия няма да сключи тази сделка, докато аз съм президент", заяви Лула да Силва на заседание на кабинета. "Ако откажат, отсега нататък ще действаме с тях твърдо. Отстъпихме във всичко, в което дипломацията можеше да отстъпи", подчерта той.

От своя страна, германският канцлер Фридрих Мерц изрази подкрепата си за планираното споразумение за свободна търговия с Меркосур, наричайки го начин за "укрепване на единния пазар на Европейския съюз". "Способността на ЕС да действа се измерва и с това дали след 26 години преговори най-накрая сме в състояние да сключим търговско споразумение", заяви Мерц в обръщение пред германските законодатели. Тези, които "търсят кусури" в големи споразумения в настоящата ситуация, не са разбрали правилно приоритетите, подчерта Мерц.

На фона на случващото се френският президент Еманюел Макрон предупреди днес Брюксел да не финализира споразумението за свободна търговия със страните от Меркосур. "Ако европейските власти са решени да го наложат, Франция ще се противопостави много категорично", заяви Макрон на заседание на кабинета в Париж, цитиран от говорителката на френското правителство Мод Брежон.

Лидерите на ЕС се надяват да одобрят споразумението с Меркосур на среща на върха утре в Брюксел. Споразумението има за цел да стимулира търговията между ЕС и четирите страни от Меркосур: Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

Преговорите приключиха през декември 2024 г., след 25 години разговори, на фона на натиска в ЕС за диверсификация на търговията на фона на обтегнатите отношенията със САЩ и Китай. Въпреки това Франция, която отдавна критикува споразумението, вече призова за допълнителни промени и отлагане на решението. Полша и Италия също са скептични по отношение на сделката, отбелязва ДПА.