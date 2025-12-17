ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" би ЦСКА за 11-и път поред на волейбол сле...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21933243 www.24chasa.bg

Китай подкрепи Мадуро в конфликта със САЩ

1848
Николас Мадуро СНИМКА: Wikimedia Commons

Китай се противопоставя на "едностранния тормоз" и подкрепя държавите в защитата на техния суверенитет, заяви днес китайският външен министър Ван И, цитиран от Ройтерс.

Ван И проведе телефонен разговор със своя венецуелски колега Иван Хил на фона на засилващия се натиск върху Венецуела от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, отбелязва агенцията.

Китайският първи дипломат заяви, че Китай и Венецуела са стратегически партньори и че взаимното доверие и подкрепа са утвърдена традиция в двустранните им отношения.

Пекин смята, че международната общност разбира и подкрепя позицията на Венецуела в защитата на нейните законни права и интереси, цитира БТА.

Николас Мадуро СНИМКА: Wikimedia Commons

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата