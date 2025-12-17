Сараево бе обявен за най-мръсния град в света, забраняват движението на камиони

Властите в Сараево издадоха предупреждение за качеството на въздуха и наложиха забрана за движение на някои коли и камиони в сряда, след като градът беше обявен за най-замърсения град в света през двете предишни вечери според швейцарската фирма за наблюдение на въздуха IQAir, предава Ройтерс.

Правителството на кантон Сараево взе мерки, след като въздухът в босненската столица достигна опасни нива след няколко дни с мъгла и смог, които покриха града с около 350 000 жители.

Бе забранено придвижването на камиони над 3,5 тона, както и коли и камиони, които не отговарят на стандартите на Европейския съюз. Също така бяха забранени строителните дейности на открито и провеждането на публични събирания на открито.

Експертите казват, че основните източници на замърсяване са около 40 000 домакинства, които използват предимно дърва и въглища за отопление през зимата, както и транспортът, пише още агенцията, цитирана от БТА.

„Само 500 домакинства са получили газови печки благодарение на международна помощ", казва Анес Подич от екологичната организация Еко Акция и добавя, че в Сараево са регистрирани 180 000 превозни средства.

Градът, който се намира в долина, заобиколена от планини и хълмове, отдавна страда от явление, наречено температурна инверсия. Това означава, че студеният въздух и замърсителите от коли и изгаряне на горива остават близо до земята. Когато се смеси с мъгла, може да се задържи с дни.

Босна е сред страните с най-високи нива на фини прахови частици (PM2.5) в Европа, отбелязва Ройтерс. Според Световната банка изгарянето на твърди горива за отопление в домовете допринася за около 50 процента от замърсяването, а транспортът – за около 20 процента.

Енис Кречинич, експерт в Хидро-метеорологичния институт на автономната Федерация Босна и Херцеговина, казва, че допустимото количество на PM2.5 е било превишено повече от 100 дни в годината.

По данни на Световната здравна организация Босна е на пето място в света по смъртност, причинена от замърсяване на въздуха.

Световната банка изчислява, че замърсяването с PM2.5 причинява 3300 преждевременни смъртни случая всяка година и води до загуба на над 8 на сто от Брутния вътрешен продукт на Босна.

Аида Форто, специалист по белодробни болести, казва, че дългото излагане на замърсен въздух, особено на фини прахови частици, може да допринесе за рак на белия дроб и е особено опасно за бременни жени, деца, възрастни хора и хора с хронични заболявания.