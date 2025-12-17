ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Естония изгражда бункери и противотанкови ровове на границата с Русия

Бункер Снимка: Pixabay

Естония започна изграждането на пет бункера, с които да засили граничната си защита от евентуални руски атаки, предаде ДПА, като се позова на Естонския център за инвестиции в отбраната.

Базираният в Талин център посочи, че през следващите месеци ще бъдат построени и 23 нови бомбоубежища, като се очаква до края на 2027 г. общият брой на бункерите в Естония да достигне 600.

Петте бункера ще бъдат построени в североизточната и югоизточната част на страната и ще бъдат предназначени предимно за защита на военнослужещи от преки удари с 152-милиметрови артилерийски снаряди. Освен това скоро ще започне да се копае противотанков ров с дължина 3,4 километра, съобщава БТА.

Естония, подобно на своите балтийски съседи Латвия и Литва, укрепва сигурността по границата си с Русия с отбранителни съоръжения и физически бариери.

