Франция обвинява Русия за кибератака срещу международен пътнически ферибот

Френската служба за контраразузнаване разследва подозрение за кибератака, насочена срещу международен пътнически ферибот, съобщиха властите, информира Асошиейтед прес.

Латвийски член на екипажа е задържан по обвинение, че е действал за неизвестна чужда сила, съобщиха френски официални лица. Но министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез даде да се разбере, че подозренията падат върху Русия, като заяви: "В момента чуждестранната намеса много често идва от една и съща страна".

Франция и други европейски съюзници на Украйна твърдят, че Русия води "хибридна война" срещу тях, като използва саботаж, убийства, кибератаки, дезинформация и други враждебни действия, които често са трудни за проследяване до Москва, съобщава БТА.

Според прокуратурата в Париж, италианските власти са предоставили информация на Главната дирекция за вътрешна сигурност – френската специална служба за контраразузнаване и борба с тероризма – че софтуер, използван понякога от киберпрестъпници, може да е заразил компютърните системи на ферибот, акостирал във френското средиземноморско пристанище Сет.

Така нареченият RAT софтуер, който позволява на потребителите да контролират компютърни системи от разстояние, може да е бил използван за поемане на контрола над компютрите на ферибота, съобщи прокуратурата. В изявлението й не се споменава името на ферибота.

Нуниез заяви пред обществената медия Франс енфо, че "неизвестни лица са се опитали да получат достъп до системата за обработка на данни на кораба". Той описа случилото се като "много сериозен инцидент". На въпроса дали подозрението е, че целта е била отвличане на кораба, той отговори: "Не знаем".

И добави: "Разследващите изглежда следват следи от намеса... чужда намеса".

В петък полицията арестува двама членове на екипажа на ферибота – един латвиец и един българин – които италианските власти бяха идентифицирали като заподозрени, съобщи прокуратурата. Българинът беше освободен без обвинение след разпит.

Латвийският гражданин е задържан по предварително обвинение в престъпна конспирация и две предварителни обвинения в престъпления, свързани с хакерство, с цел да служи на интересите на неназована чужда сила, съобщи прокуратурата.