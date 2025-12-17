Николай Малинов: Рано или късно Европа ще преодолее русофобията

Вярвам, че рано или късно Европа ще успее да преодолее русофобското си виждане за живота, което е в неин интерес. Животът е много по-богат.

Това казва генералният секретар на Международното движение на русофилите (МДР) Николай Малинов в обръщение към председателите на Европейския съюз и Европейската комисия. Във вторник ЕС включи МДР в списъка със санкционирани организации, а санкциите включват замразяване на активи и забрана за пътуване на висшите представители на организацията в страните-членки.

От Регламента за изпълнение става ясно, че международното движените е отговорно за засилването на дестабилизиращите послания в световен мащаб от името на Правителството на Руската федерация. "Ние, ръководителите на МДР, искаме да уточним, че не действаме от името на никого. След като сме направили своя осъзнат избор, действаме от свое име, следвайки своите принципи и ценности, заложени в Манифеста на организацията. Нашият слоган е „сейте разумното, доброто, вечното". Ние сме този жизнено необходим в съвременния свят противовес на новия фашизъм – русофобията", пише в позицията на Николай Малинов до Антонио Коща, Урсула фон дер Лайен и Кайа Калас.

В Регламента се посочва още, че правителството на Руската федерация използва МДР като параван за манипулиране на общественото мнение в други

държави.

"Подчертаваме, че като организация ние не сме ничий „параван", защото действаме от свое име и следваме собствената си съвест. В състава на МДР влизат хиляди утвърдени дейци със собствен авторитет и доказани лични позиции. Любовта към руската култура и народ, уважението към руската история и

съвременното място на Русия в днешната геополитическа и икономическа реалност са израз на истинското мировозрение и чувства на нашите членове", отговаря Малинов.

В Регламента пише, че МДР е съучастник в дейност, която подкопава или застрашава стабилността или сигурността в ЕС. "Не разбираме как защитата на една култура и език може да представлява заплаха за стабилността на когото и да било. Любовта не може да „подкопава" и „застрашава". Да „подкопава и застрашава" може омразата, която вие демонстрирате и която сте превърнали в официална политика, въвличайки цели народи, които по принцип и по своята същност никога не се

ръководят от омраза", категоричен е генералният секретар на движението Николай Малинов.