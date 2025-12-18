"Политико": САЩ и Русия ще разговарят този уикенд за евентуално споразумение за прекратяване на войната в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американски и руски представители се очаква да проведат преговори за евентуално споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Разговорите са планирани за този уикенд в Маями, щата Флорида, съобщава списание "Политико".

Според източници на "Политико" в американската делегация ще участват пратеникът на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. От руска страна в преговорите се очаква да се включи ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, посочи БТА.