Шефката на кабинета на Тръмп го сравни с алкохолик...

"Политико": САЩ и Русия ще разговарят този уикенд за евентуално споразумение за прекратяване на войната в Украйна

Стив Уиткоф Снимка: Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Американски и руски представители се очаква да проведат преговори за евентуално споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Разговорите са планирани за този уикенд в Маями, щата Флорида, съобщава списание "Политико".

Според източници на "Политико" в американската делегация ще участват пратеникът на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. От руска страна в преговорите се очаква да се включи ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, посочи БТА.

Стив Уиткоф

