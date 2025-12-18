ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефката на кабинета на Тръмп го сравни с алкохолик...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21933741 www.24chasa.bg

Трима души загинаха при атака с дронове срещу пристанищния район на руския град Ростов на Дон

1104
Снимка: Архив

Трима души загинаха при атака с дронове срещу пристанищния район на руския град Ростов на Дон, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар, цитиран от Франс прес и ТАСС.

Нападението предизвика пожар на борда на товарен кораб в порта на областния град и отне живота на двама души от екипажа на плавателния съд; трима моряци са ранени. Наред с това един гражданин загина, а шест бяха ранени в Батайск, населен пункт, разположен в съседство с пристанищните съоръжения, уточни официалният представител в публикация в Телеграм канала си, посочи БТА.

В отговор на ежедневните обстрели на територията си, на които е подложена от почти четири години, Украйна изпраща всяка нощ десетки дронове в небето на Русия. Атаките на Киев са насочени основно срещу енергийната инфраструктура, която позволява на Москва да финансира офанзивата си.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата