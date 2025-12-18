Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет на 18 и 19 декември в Брюксел. Европейските лидери ще обсъдят ключови теми като ситуацията в Украйна, следващата многогодишна финансова рамка, разширяването на ЕС, геоикономическите предизвикателства, европейската отбрана, миграцията и положението в Близкия изток, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

По време на заседанието ще бъде обсъдена подкрепата за Украйна, включително финансовите и отбранителните мерки за периода 2026–2027 г., както и дипломатическите усилия за постигане на справедлив и траен мир.

Държавните и правителствените лидери на страните от ЕС ще прегледат напредъка по следващата многогодишна финансова рамка и ще обсъдят стъпки за постигане на споразумение до края на 2026 г., за да се осигури плавен старт на новите програми през 2028 г.

Ще бъдат разгледани и геоикономическите предизвикателства пред Съюза, мерките за повишаване на конкурентоспособността и стратегическата автономност на ЕС, както и изпълнението на решенията в областта на европейската отбрана и сигурност. В програмата на Европейския съвет са включени и дискусии за миграционната политика, управлението на външните граници и действията на ЕС за насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток.