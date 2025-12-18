ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефката на кабинета на Тръмп го сравни с алкохолик...

ООН призова да се избягва "по-нататъшно изостряне на напрежението" между САЩ и Венецуела

Антонио Гутериш СНИМКА : Архив

Шефът на ООН Антонио Гутериш призовава за намаляване на напрежението между САЩ и Венецуела, съобщи говорителят му. До апела се стигна ден след като Вашингтон наложи блокада на "санкционирани танкери" от венецуелския петролен флот, предаде Франс прес.

"Генералният секретар е фокусиран върху предотратяването на всякакво по-нататъшно изостряне на напрежението. Той приканва към сдържаност и незабавно успокояване на обстановката", каза на брифинг говорителят на Гутериш Фархан Хак.

По-рано Каракас съобщи, че венецуелският лидер Николас Мадуро е разговарял по телефона с генералния секретар на ООН и че е обсъдил с него "заплахите на Вашингтон за ескалация" в контекста на фактически наложената от САЩ чрез мерките срещу танкерите частична блокада на венецуелския петролен износ, посочи БТА.

В разговора Мадуро предупреди, че подетата от американския президент Доналд Тръмп кампания срещу него има "сериозни последици за регионалния мир", посочи Министерството на външните работи в Каракас.

Антонио Гутериш СНИМКА : Архив

