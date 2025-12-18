ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефката на кабинета на Тръмп го сравни с алкохолик...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21933762 www.24chasa.bg

Бразилският Конгрес прие законопроект за намаляване присъдата на Жаир Болсонаро

812
Жаир Болсонаро КАДЪР: Екс/@jairbolsonaro

Бразилският Конгрес прие законопроект за намаляване срока на изтърпяваното наказание от бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, осъден на 27 години и пратен в затвора миналия месец за опит за държавен преврат, предаде Франс прес.

Предложеният текст, който бе одобрен с гласовете на консервативното мнозинство в законодателния орган, предвижда присъдата да бъде намалена на две години и четири месеца. Сегашният ляв бразилски държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва обаче може да наложи вето, посочи БТА.

Жаир Болсонаро КАДЪР: Екс/@jairbolsonaro

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата