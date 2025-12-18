Европейският съвет ще обсъди днес помощта за Украйна, европейския бюджет и отбраната

Европейският съвет ще обсъди днес на последното си заседание за годината възможностите за продължаване на подкрепата за Украйна, бюджета и разширяването на ЕС, промените в правилата за миграцията, развитието на отбраната, събитията в Близкия изток. Към разговорите ще се присъедини украинският президент Володимир Зеленски. На срещата България е представена от министър-председателя в оставка Росен Желязков.

В навечерието на заседанието председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази очакване държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС да успеят да приемат решение за по-нататъшна финансова подкрепа за Киев, на основата на предложенията на Европейската комисия, посочи БТА.

По повод необходимостта от подобряване на европейската отбрана той отбеляза, че усилията трябва да бъдат увеличени заради зачестилите хибридни кампании на Беларус и Русия.

Коща призова ЕС да оцени как може да се предпази от последиците и да се възползва от геоикономическата обстановка, при която основаните на правила икономически отношения вече не са даденост. Геополитическата обстановка подчертава важното значение на разширяването на ЕС като най-важната инвестиция в мира, сигурността, стабилността и напредъка, посочи Коща в писмо до участниците в заседанието. Според него някои от кандидатстващите страни в близко бъдеще ще успеят да изпълнят изискванията за присъединяване.

Във вторник тази седмица Съветът на ЕС по общи въпроси не успя да събере необходимото единодушие за одобрение на заключения по разширяването и Датското председателство ще внесе заключения от свое име, уточни датският министър по европейските въпроси Мари Биер. Приемането на общи заключения е свързано с възможността ЕС да започне преговори по същество за присъединяването Украйна, с одобрението на Европейския съвет.