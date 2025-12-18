"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 10 000 фермери от цяла Европа се очаква да излязат на протест в Брюксел днес, съобщиха от най-голямата европейска земеделска организация "Копа-Коджека" (Copa-Cogeca), която е организатор на събитието. Планирано е протестът да продължи от 11:00 до 15:30 часа, посочи БТА.

Над 40 национални организации от 27 европейски страни са заявили присъствието си. Това ще бъде първият път, когато представители от всяка страна от ЕС ще се съберат, за да изискат спешни действия за бъдещето на селското стопанство на ЕС.

В протеста ще се включат и български земеделски производители, съобщиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Европейското земеделие е под безпрецедентен натиск – високи разходи, регулаторна несигурност, загуба на конкурентоспособност и зависимост от внос. Фермерите и кооперативите са в основата на европейската сигурност и стабилност. Европа не може повече да разчита на реторика – необходими са действия, подчертават от НАЗ.

Според браншовата организация участието на България изпраща силен сигнал за солидарност и категорична позиция в подкрепа на общото европейско земеделие.

„Копа-Коджека" посочва, че протестът се провежда в контекста на застой в европейската селскостопанска политика, белязан от:

- неприемливи предложения за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г., които нямат сходство и адекватно финансиране;

- търговска политика, провеждана от ЕС в очевиден ущърб на европейския селскостопански сектор;

- необходимост от опростяване, по-добри регулации и правна сигурност.

Протестът се провежда в деня, в който Европейският съвет обсъжда бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР).