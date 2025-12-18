ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Словения удължи контрола по границите си с Хърватия и Унгария

1156
Словения СНИМКА: Пиксабей

Словения удължи временния контрол на границите си с Хърватия и Унгария за още шест месеца до 21 юни 2026 г., съобщи словенското издание "24 ур".

На граничните пунктове на Словения с Хърватия и Унгария полицаи ще провеждат целеви контрол с цел предотвратяване на тероризъм, екстремизъм и престъпност. Словенските власти уверяват, че това няма да повлияе негативно на гражданите, живеещи в пограничните райони, както и на преминаването на пътници, икономическото сътрудничество и околната среда, посочи БТА.

Словения реши да удължи граничния контрол заради заплахи за вътрешната сигурност, които идват от зимните олимпийски игри в Италия, заради терористични заплахи и организирана престъпност, риска терористи да се смесват с мигранти, преминаващи през Западните Балкани, хибридните заплахи от Русия и Беларус, както и нестабилността в съседните на ЕС държави.

Словения въведе контрол на границата с Хърватия и Унгария на 21 октомври 2023 г. заради влошаването на сигурността в Близкия изток и по-голямата опасност от тероризъм. По същото време Италия също въведе контрол на границата със Словения по същите причини и продължава да го удължава, както прави и Словения, отбелязва още изданието.

Словения СНИМКА: Пиксабей

