След терористичната атака в Сидни ще бъдат приети по-строги закони срещу разпространението на омраза

Австралийският премиер Антъни Албанезе призна недостатъците в борбата с антисемитизма дни след смъртоносна терористична атака по време на еврейски фестивал в Сидни и обеща страната да предприеме по-строги мерки, предаде ДПА.

Албанезе заяви пред парламента в Канбера Албанезе, че всеки на негово място би съжалявал, че не е направил повече. Сега трябва да се фокусираме върху действия за предотвратяване на по-нататъшни инциденти, подчерта той.

"Разбира се, винаги можеше да се направи повече. Правителствата не са съвършени. Аз не съм съвършен", призна той.

Премиерът обяви "пакет от законодателни реформи за борба с онези, които разпространяват омраза, разделение и радикализация" и заяви, че правителството ще заеме по-твърда позиция по отношение на имиграционното законодателство срещу хората, които разпространяват омраза, посочи БТА.

Мерките ще улеснят повдигането на обвинения срещу хора, които насърчават разпространението на омраза и призовават към насилие. Освен това ще бъдат увеличени наказанията и разработени режими за борба с организации, чиито лидери разпространяват омраза, отбелязва Ройтерс.

Албанезе беше критикуван от еврейската общност в Австралия, опозицията и чуждестранни личности, които го обвиниха, че не е направил достатъчно, за да защити австралийските евреи на фона на засилване на антисемитизма в страната. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини Албанезе, че подхранва антисемитизма чрез своята политика в Близкия изток, след като Австралия официално призна Палестина за държава през септември, в съответствие с позицията на мнозинството от държавите членки на ООН.

В неделя двама нападатели откриха огън по тълпата, празнуваща еврейския празник Ханука на плажа Бондай в Сидни, като убиха 15 души и раниха десетки. Повечето от жертвите бяха евреи, припомня ДПА.

Един от нападателите беше застрелян от силите за сигурност, а другият, на 24 години, беше ранен и по-късно обвинен в 15 убийства и 40 случая на причиняване на тежки телесни повреди с намерение за убийство.

Властите твърдят, че нападателите са имали връзки с терористичната организация "Ислямска държава". Според официални представители, в колата на 24-годишния мъж са били открити няколко взривни устройства и две самоделни знамена на "Ислямска държава".

Полицията разследва мрежите на Ислямска държава в Австралия, както и предполагаемите връзки на въоръжените лица с екстремисти във Филипините, припомня Ройтерс. Националният съвет за сигурност на Филипините заяви снощи, че макар Саджид Акрам и синът му да са прекарали месец в страната през ноември, двамата не са получили каквото и да е военно обучение.

Известно е, че мрежи, свързани с "Ислямска държава", действат във Филипините и имат влияние в южната част на страната.

"Няма валидни доклади или потвърждения, че двамата са преминали някаква форма на военно обучение, докато са били в страната, и към момента няма доказателства, които да подкрепят такова твърдение", се казва в изявление на филипинския съветник по националната сигурност Едуардо Ано.