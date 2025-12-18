Путин за европейските лидери: Малки прасенца, които искат да се възползват от краха на Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин нарече европейските лидери „малки прасенца", които искат да се възползват от краха на Русия.

В коментарите си, направени в навечерието на критична среща на лидерите на ЕС за сключване на споразумение за осигуряване на финансиране за Украйна, руският лидер заяви, че Европа иска да си върне „нещо, което е загубила в предишни исторически периоди, и да си отмъсти" на Русия, пише "Политико".

В речта си на годишната среща на руското министерство на отбраната Путин обвини бившия президент на САЩ Джо Байдън, че „съзнателно" е разпалил войната в Украйна, и заяви, че „европейските малки прасенца" веднага са подкрепили американците.

Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава Москва е изправена пред мащабни западни санкции и дипломатическа изолация.

„Русия демонстрира стабилност в икономиката, финансите, вътрешнополитическата ситуация в обществото и в сферата на отбранителния капацитет", заяви Путин.

Путин също така заяви, че Русия е готова за диалог с Европа, но това няма да е възможно с настоящото поколение европейски политици.

Въпреки периодичните изявления за отвореност към преговори, Кремъл продължава военните операции и отхвърля мирните предложения, които биха изисквали оттегляне от окупираната украинска територия, като Киев и неговите съюзници обвиняват Русия, че използва преговорите като средство за натиск, а не като добросъвестна дипломация.

Очаква се американски и руски представители да се срещнат в Маями този уикенд като част от усилията на администрацията на Тръмп да сложи край на почти четиригодишната война между Киев и Москва.

Путин също похвали руската армия, като заяви, че „никой в света" не разполага с армия, която да е толкова добра, колкото руската, и че сега тя е „опитна във войната".

Шефът на НАТО Марк Рюте предупреди миналата седмица, че страните членки на Алианса трябва да направят повече, за да се подготвят за възможността от мащабна война и че Русия може да е готова да атакува в рамките на пет години.

Според руските медии бившият руски президент Дмитрий Медведев – сега заместник-председател на Съвета за сигурност на Путин – е използвал думите „малки прасенца", за да опише западните лидери в своя Telegram канал през 2022 г.