Роберт Фицо заяви, че ЕС е несправедлив към Сърбия...

Земетресение с магнитуд 4 е регистрирано край Дубровник

Земетресение Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Тази нощ е регистрирано земетресение с магнитуд 4 по Рихтер с епицентър в Адриатическо море, близо до остров Млет край Дубровник, съобщава Хърватската сеизмологична служба, цитирана от националната телевизия ХРТ.

Силата в епицентъра е оценена на пета степен по Европейската макросеизмична скала (EMS). Земетресението беше усетено по Дубровнишкото крайбрежие, посочи БТА.

Много международни служби съобщиха, че епицентърът на земетресението е бил в Адриатическо море, недалеч от Млет, на дълбочина от 10 километра, а първите оценки бяха за сила от 4,4 по Рихтер, отбелязва ХРТ.

Засега няма информация за щети.

