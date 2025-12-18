Гръцките фермери засилват блокадите, шофьорите отлагат стачката

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земеделските производители в Гърция се готвят за ескалация на протестите си. Фермерите поддържат пътните и гранични блокади, настоявайки, че ще останат на позициите си толкова дълго, колкото е необходимо, докато правителството не отговори на всичките им искания.

Днес, 18 декември, от 14:00 ч. Панелинският комитет по блокадите се събира в Лефконас, Серес, за да обсъди и реши дали да засили или намали протестните действия.

Правителството заяви, че е отворено за диалог, но подчерта, че всички плащания трябва да са в съответствие с разпоредбите на ЕС и че прехвърлянето на OPEKEPE (организацията за плащания на субсидии) към Независимия орган за публични приходи е "червена линия".

Протестите навлязоха в трета седмица, като фермерите отхвърлиха предишна покана за разговори с министър-председателя Кириакос Мицотакис.

От своя страна собствениците на камиони и цистерни за обществено ползване в Гърция решиха да преустановят стачната си акция, която бяха обявили за неделя, 21 декември, след среща, която проведоха в сряда, със заместник-министъра на транспорта Константинос Киранакис, в присъствието на председателя на Националния съвет по логистика Атанасиос Зилиаскопулос.

В съвместното си изявление подчертават, че срещата е преминала „в особено конструктивна атмосфера, като заместник-министърът е проявил готовност за разрешаване на редица критични въпроси, които засягат транспортния сектор".

Основните точки на дискусията, повдигнати на срещата, бяха:

Активиране на Съвместните контролни скали, като министърът поиска конкретни предложения от професионалните организации за тяхното функциониране.

Незабавно преразглеждане на ограничението на скоростта, което ще бъде насърчено със съответно законодателно изменение.

Проучване и разработване на пакети с отстъпки за пътни такси на камиони за обществено ползване след разговори с концесионерите, както и незабавно развитие на инфраструктура за зареждане с гориво и паркиране, особено на магистрала Егнатия.

Възстановяване на процедурата за издаване на карти за тахограф, като министърът информира, че вече е постигнато споразумение за тяхното издаване и че процедурата е рестартирана и ще бъде напълно възстановена в рамките на следващите няколко дни.

Преглед на мерките за ограничаване на движението на тежкотоварни превозни средства в петък и неделя по националната пътна мрежа с оглед на безопасността на движението по пътищата.

Ограничаване на отговорността на националния превозвач чрез прилагане на CMR за националния транспорт.

Издаване на нови лицензи на 10-годишни превозни средства, с цел укрепване на развитието на транспортните компании и сектора като цяло и други.